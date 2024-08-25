Неделя — на все: Мать первоклассницы из Ростовской области рассказала, как собрать ребенка в школу в последние дни августа

До начала нового учебного года осталась почти неделя. Уже скоро у ростовских школьников закончатся каникулы, и им придется вновь сесть за парты.
В 2024 году в донские школы пойдет 471 тысяча ребят, из них 47 тысяч — первоклассники. Многие родители стали собирать детей к торжественной линейке еще в начале августа, а некоторые озадачились этим вопросом еще в июне.
Но подготовить ребенка к школе не всегда получается заранее. Так, у жительницы одной из станиц Ростовской области, матери первоклассницы, на сборы было только семь дней.
ЗАБЫЛА ЗАПИСАТЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС.
Заняться сборами дочери в первый класс Надежда хотела в июле. Прошлась по магазинам и присмотрела школьную форму. Но потом с дончанкой случилась беда. Работая у себя в огороде, она сломала палец на ноге.
Врачам пришлось наложить гипс. Планы пришлось перенести на август.
Но, когда до снятия гипса оставалось совсем ничего, Надежда вновь повредила тот же палец.
— Две мои козы Динара и Галя отвязались и сбежали. И пока я пыталась их догнать, наступила ногой на какую-то железку. И вновь повредила сломанный палец. В итоге боли усилились. Школьные сборы вылетели из головы. Я о них и не вспоминала, пока родственники не стали спрашивать о нашей подготовке к 1 сентября.
Из-за проблем со здоровьем женщина забыла не только сделать покупки, но и записать ребенка в первый класс.
— Но с этим проблем не возникло. На днях записала дочь онлайн. Дойти до школы с простреливающей болью в ноге я не могла.
ФОРМУ НЕ ПОКУПАЛА, ТЕТРАДКИ ЗАКАЗАЛИ В ИНТЕРНЕТЕ.
Что касается самих сборов, то часть покупок дончанка решила сделать онлайн. Так, на маркетплейсе она заказала дочке тетрадки, пенал, краски, кисточки, карандаши, маркеры и ручки, дневник.
— Вечером сели с дочкой и вместе выбирали по картинкам канцелярию. Теперь ждем заказ, который должен прийти 25 августа. Возможно, что-то нам может не понравиться и придется сделать возврат. Пока сумма заказа на канцелярские товары составляет 2150 рублей.
А вот на рюкзаке семье удалось сэкономить. Ранец с розовым пони матери отдали знакомые.
В ближайшие дни женщина планирует купить форму и обувь.
— Когда ходила на рынок у нас в станице в июле, то присмотрела для дочки форму. Юбка черная стоила около 1500 рублей, а блузка — в районе 900 рублей. Как сейчас изменились цены, пока не знаю. Кроме того, видела балетки примерно за тысячу рублей. А вот фартук под школьный сарафан продавался за три тысячи. Меня, конечно, такая цена удивила. Но надо все мерять. Попробую еще сторговаться.
СНАЧАЛА — ВЕЩИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
Надежда решила сначала приобрести вещи первой необходимости. Теплую одежду она рассчитывает докупить в конце осени.
— Во-первых, цены к тому моменту снизятся. К тому же, за три месяца дочка еще подрастет. Поэтому сейчас брать водолазки и штаны я не хочу, да и больной палец все еще дает о себе знать.
Форме на физкультуру мать нашла альтернативу.
— Пока походит в кроссовках, которые у нас есть. А заниматься спортом можно и в любой футболке с шортами или велосипедиками. Такой одежды у нас полно. Но, если скажут, что нужна какая-то определенная спортивная форма, конечно, возьмем.