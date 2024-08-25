Неделя — на все: Мать первоклассницы из Ростовской области рассказала, как собрать ребенка в школу в последние дни августа

— Когда ходила на рынок у нас в станице в июле, то присмотрела для дочки форму. Юбка черная стоила около 1500 рублей, а блузка — в районе 900 рублей. Как сейчас изменились цены, пока не знаю. Кроме того, видела балетки примерно за тысячу рублей. А вот фартук под школьный сарафан продавался за три тысячи. Меня, конечно, такая цена удивила. Но надо все мерять. Попробую еще сторговаться.