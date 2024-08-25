The Prodigy отдали дань уважения Киту Флинту, сыграв Firestarter

На своих концертах The Prodigy уже неоднократно посвящали Firestarter своему фронтмену. В 2022 году группа отправилась в первый тур после смерти Флинта, и с тех пор они на каждом выступлении отдают дань уважения товарищу этим треком, сообщает NME.