В Челябинской области 26 августа прогнозируют потепление до + 25 градусов

Отметим, что 26 августа отмечается Народный праздник Тихон Страстной. Погода на Тихона: если тёплая и солнечная — осень будет мягкой и тёплой. Если дождь или холодный ветер — стоит ожидать ранних холодов. А если наросло много грибов, то в следующем году уродится много хлеба.