В Челябинской области 26 августа прогнозируют потепление до + 25 градусов

Областной Гидрометцентр сообщает о потеплении на территории Челябинской области. Ночью столбик термометра опустится до +7…+12 градусов, без существенных осадков, местами туманы. Днем 26 августа ожидается +12… +25 градусов, переменная облачность, местами кратковременные дожди.
В Челябинске ночью преимущественно без осадков, +10… +12 тепла. Днем в понедельник ожидается +19… +21 градус, ветер слабый западный.
Отметим, что 26 августа отмечается Народный праздник Тихон Страстной. Погода на Тихона: если тёплая и солнечная — осень будет мягкой и тёплой. Если дождь или холодный ветер — стоит ожидать ранних холодов. А если наросло много грибов, то в следующем году уродится много хлеба.