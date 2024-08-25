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В Челябинской области 26 августа прогнозируют потепление до + 25 градусов

Последняя неделя лета начнется с приятной погоды.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 54% 765 мм рт. ст. +27°

Областной Гидрометцентр сообщает о потеплении на территории Челябинской области. Ночью столбик термометра опустится до +7…+12 градусов, без существенных осадков, местами туманы. Днем 26 августа ожидается +12… +25 градусов, переменная облачность, местами кратковременные дожди.

В Челябинске ночью преимущественно без осадков, +10… +12 тепла. Днем в понедельник ожидается +19… +21 градус, ветер слабый западный.

Отметим, что 26 августа отмечается Народный праздник Тихон Страстной. Погода на Тихона: если тёплая и солнечная — осень будет мягкой и тёплой. Если дождь или холодный ветер — стоит ожидать ранних холодов. А если наросло много грибов, то в следующем году уродится много хлеба.