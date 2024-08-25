Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем пенсионера. Глава региона отметило, что за все время на Среднем Урале знак отличия «Совет да любовь» получили почти 66 тысяч пар. Он вручается супругам, прожившим в браке более полувека.
— Дорогие земляки! Сегодня с особой теплотой и благодарностью я обращаюсь к людям старшего поколения и поздравляю с Днём пенсионера в Свердловской области! Это ещё одна возможность поблагодарить уральцев за многолетний труд и вклад в развитие нашего региона и всей России, — отмечено в обращении главы региона.
Напомним, что в середине августа Евгений Куйвашев традиционно посетил Ирбитскую ярмарку.
— Ирбитская ярмарка — это наша история, — подчеркнул губернатор. — Ярмарка дает возможность рассказать подрастающему поколению о нашем крае, традициях. Она вошла в число победителей конкурса «Достояние Среднего Урала», проведенного в 2022 году Общественной палатой региона.