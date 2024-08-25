Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем пенсионера

— Дорогие земляки! Сегодня с особой теплотой и благодарностью я обращаюсь к людям старшего поколения и поздравляю с Днём пенсионера в Свердловской области! Это ещё одна возможность поблагодарить уральцев за многолетний труд и вклад в развитие нашего региона и всей России, — отмечено в обращении главы региона.