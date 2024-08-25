«Авангард» в Омске проиграл «Сибири» и занял на «Кубке Блинова» третье место

В заключительном периоде игра совсем выравнялась, хотя у гостей до поры до времени не удавалось бросить точно и результативно. И все же на 59-й минуте у них отличился Георгий Белоусов 1:1. Все решил овертайм, где очень быстро, за 13 секунд, у соперника забил Тэйлор Бек. Таким образом, первое место на турнире занял «Локомотив», второе — «Трактор», третье — «Авангард».