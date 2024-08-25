«Авангард» в Омске проиграл «Сибири» и занял на «Кубке Блинова» третье место

В воскресенье, 25 августа, в Омске завершился хоккейный турнир памяти Виктора Блинова. Завершающий свой матч «Авангард» сыграл с «Сибирью» и в нем уступил. Гол у него забил Станислав Галиев. В итоге «ястребы» стали на мемориале третьими.
Отметим, что в первом матче этого дня «Локомотив» встретился с «Барысом» и уверенно победил 5:2. У «Авангарда» на сей раз впервые за турнир в воротах сыграл Лев Бердин.
В первом периоде команды так и не забили. При этом хозяева атаковали не так много, а гости — и того меньше. Но, наверное, они создали все же два-три момента, когда Бердину пришлось делать сэйвы.
Во втором отрезке омичи наконец открыли счет — Макеев и Шарипзянов создали комбинацию, а Станислав Галиев броском с «пятачка» стал автором гола. Причем вратарь гостей Антон Красоткин был к тому моменту отыгран — он из-за пыла борьбы в шпагате развернулся спиной в поле и ничего не мог сделать.
А вскоре «ястребы» почему-то сменили вратаря — вместо Бердина вышел Илья Проскуряков. Все, что удалось понять — Бердин в том эпизоде попросил замену сам, сигнализируя тренерам.
В оставшееся время соперники допускали грубость, один раз случилось за это обоюдное удаление. И еще разок «Авангард» успешно отыграл в большинстве, хотя в это время у его ворот и было очень опасно.
В заключительном периоде игра совсем выравнялась, хотя у гостей до поры до времени не удавалось бросить точно и результативно. И все же на 59-й минуте у них отличился Георгий Белоусов 1:1. Все решил овертайм, где очень быстро, за 13 секунд, у соперника забил Тэйлор Бек. Таким образом, первое место на турнире занял «Локомотив», второе — «Трактор», третье — «Авангард».