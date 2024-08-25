Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 26 августа

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 26 августа 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский пр. 32 (подъезды 3, 4); пр. Победы, 358-Б — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— П. Калмыкова, 7-Б (подъезды 1, 2); Липецкая, 26; Байкальская, 17 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Тимирязева, 33; пл. Революции, 5 — с 09.00 до 15.00.
Отключение газоснабжения:
— пос. Новосинеглазово: Советская, 28 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Златоустовская, 33-А-72; пер. Круглый, 1−10; пер. Шиферный, 3 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Волочаевская, 40−59; пер. Пусковой, 1−19; Завалишина, 45−65 — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Михайловская, 1−14; Прибрежная, 4, 6; Ленина, 25−67; Радужная, 2−10; Северная, 23−58; Парковая, 10−36; Ягодная, 2−9; Степная, 1−36; Садовая, 8−19; Тенистая, 8, 16; Веселая, 1−18; Гидрострой, 1−28; Трактовая; Покровская, 1−15; Центральная — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.