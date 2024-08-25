Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 26 августа

Агентство новостей «Доступ» публикует адреса домов, где коммунальные службы проводят плановые работы в понедельник.


Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 26 августа 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Комсомольский пр. 32 (подъезды 3, 4); пр. Победы, 358-Б — с 09.00 до 17.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— П. Калмыкова, 7-Б (подъезды 1, 2); Липецкая, 26; Байкальская, 17 — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Тимирязева, 33; пл. Революции, 5 — с 09.00 до 15.00.

Отключение газоснабжения:

— пос. Новосинеглазово: Советская, 28 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Златоустовская, 33-А-72; пер. Круглый, 1−10; пер. Шиферный, 3 — с 08.00 до 18.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Волочаевская, 40−59; пер. Пусковой, 1−19; Завалишина, 45−65 — с 09.00 до 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Михайловская, 1−14; Прибрежная, 4, 6; Ленина, 25−67; Радужная, 2−10; Северная, 23−58; Парковая, 10−36; Ягодная, 2−9; Степная, 1−36; Садовая, 8−19; Тенистая, 8, 16; Веселая, 1−18; Гидрострой, 1−28; Трактовая; Покровская, 1−15; Центральная — с 08.00 до 18.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Плановые работы не проводятся.

ЖКХ