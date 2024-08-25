Ладожский мост разведут в Ленинградской области 26 августа

— В период с 15:00 до 15:45 для прохода вниз по реке яхты «Nostromo» с максимальным высотным габаритом 20 метров будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.