Ладожский мост разведут в Ленинградской области 26 августа

Ладожский мост разведут на федеральной трассе «Кола», для прохода яхты. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Таким образом, движение 26 августа на дороге Р-21 полностью встанет. Время ограничений 45 минут.
— В период с 15:00 до 15:45 для прохода вниз по реке яхты «Nostromo» с максимальным высотным габаритом 20 метров будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Отметим, развод моста производится при температуре воздуха на улице не больше +25 градусов и скорости ветра не 15 метров в секунду. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.