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Кэти Перри впервые исполнила три новые песни из предстоящего альбома «143»

Американская певица Кэти Перри впервые представила публике треки Crush, Nirvana и Gorgeous, которые войдут в ее грядущий альбом «143». Премьера состоялась на закрытом концерте в Лос-Анджелесе.

Источник: Звук

Американская певица Кэти Перри впервые представила публике треки Crush, Nirvana и Gorgeous, которые войдут в ее грядущий альбом «143». Премьера состоялась на закрытом концерте в Лос-Анджелесе.

Также певица исполнила Woman’s World и Lifetimes, которые совсем недавно увидели свет. Кроме этого, во время выступления Кэти Перри подтвердила, что Gorgeous выйдет в коллаборации с Ким Петрас, сообщает NME.

Напомним, что релиз альбома намечен на 20 сентября этого года.

Ранее Кэти Перри подозревали в нанесении ущерба окружающей среде во время съемок клипа на трек Lifetimes.