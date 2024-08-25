Жара до +33 градусов ожидает воронежцев в последнюю неделю лета

В Воронежской области в понедельник и вторник, 26 и 27 августа, ожидается жара до +33 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. На погоду влияет антициклон. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья в понедельник, 26 августа, воздух прогреется до +31 градуса. Во вторник столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Осадков также не ожидается.
Из-за сильной жары V максимальный класс пожарной опасности установился уже в девяти районах Воронежской области. Чрезвычайная степень пожароопасности наблюдается в Нововоронеже, Богучарском, Верхнемамонском, Кантемировском, Каширском, Петропавловском, Россошанском, Новохоперском и Таловском районах. На остальной территории региона действует IV класс пожарной опасности (высокая степень).