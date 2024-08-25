Жара до +33 градусов ожидает воронежцев в последнюю неделю лета

В Воронежской области в понедельник и вторник, 26 и 27 августа, ожидается жара до +33 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. На погоду влияет антициклон. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.