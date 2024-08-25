В лесах под Петербургом созрели смертельно опасные ягоды, похожие на чернику

Внешне ягода напоминает голубику или чернику, что делает ее особенно опасной для неопытных сборщиков. Биолог Павел Глазков предупреждает — эти плоды смертельно ядовиты.
К тому же, опасность представляют и другие части растения: листья, стебель, цветки и корни. Прикосновение к нему может вызвать серьезные ожоги и даже волдыри на коже. В состав растения входят сильнодействующие гликозиды, такие как паридин. Именно они и вызывают тошноту, расширение зрачков, головокружение и другие тяжелые симптомы.
Стоит быть бдительными и внимательно следить за тем, какие растения попадают в корзины. Вороний глаз отличается темными, почти что черными плодами, которые расположены по одному на длинной ножке.