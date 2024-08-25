В лесах под Петербургом созрели смертельно опасные ягоды, похожие на чернику

К тому же, опасность представляют и другие части растения: листья, стебель, цветки и корни. Прикосновение к нему может вызвать серьезные ожоги и даже волдыри на коже. В состав растения входят сильнодействующие гликозиды, такие как паридин. Именно они и вызывают тошноту, расширение зрачков, головокружение и другие тяжелые симптомы.