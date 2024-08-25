Организаторы Reading Festival извинились за прерванное выступление Ланы Дель Рей

Сначала Лана Дель Рей опоздала на сцену примерно на 15 минут. После этого она исполнила такие хиты, как Summertime Sadness (2012), West Coast (2014), Ride (2012) и другие. Закончив петь Video Games (2011), певица объявила: «Спасибо большое, Рединг, спасибо. Мы собираемся спеть еще пару песен, пока нас не остановят». К сожалению, именно тогда ее выступление и прервалось из-за ошибки организаторов, пишет NME.