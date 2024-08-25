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В Уфе планируют начать испытания для запуска фонтана «Мальчик с кураем»

В Уфе планируют начать испытания для запуска фонтана «Мальчик с кураем».

Источник: Башинформ

На следующей неделе специалисты планируют начать испытания насосов для последующего запуска фонтана «Мальчик с кураем». Об этом сообщает глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

«Сейчас завершается облицовка чаши гранитом. Уже виден знакомый всем в Башкирии орнамент», — рассказал он в своих соцсетях.

Сергей Плотников также рассказал, что на сегодняшний день на сквере на бульваре Саид-Галиева продолжается установка детского оборудования, а именно музыкального. Далее приступят к укладке резинового покрытия на площадках.