«Словно Одри Хепберн»: звезда «Эмили в Париже» снялась в меховом помпоне для обложки глянца

Снимками Лили поделилась в своем профиле в Instagram. Коллинз позировала для обложки в гигантском помпоне из белого меха, который дополнила черными колготками и высокими сапогами. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны, а также нюдовый макияж. На других фото она позировала в мини-платье и жакете с юбкой из твида. «Ты словно Одри Хепберн нашего времени», «Фантастическая улыбка», «Сногсшибательно и завораживающе», «Какие классные и необычные снимки», — писали фанаты. По данным IMDb, Лили Коллинз — дочь музыканта Фила Коллинза и Джилл Тэвелман. Она родилась в Гилфорде, в графстве Суррей — в Англии. Лили переехала с матерью в Лос-Анджелес в возрасте пяти лет — после того, как ее родители разошлись. Ее первая экранная роль была сыграна в возрасте двух лет (в 1992 году) в одной из программ на BBC. В детстве Коллинз выступала в Молодежной академии драматического искусства, но ее главным интересом была журналистика — будучи подростком она писала колонку для британского журнала Elle Girl. Позже она получила соответствующее образование в Калифорнийском университете. После нескольких первых выступлений на телевидении в качестве ведущей, она несколько раз появлялась на шоу «Беверли-Хиллз 90210»: Новое поколение’в 2009 году. Позже Лили снялась в роли дочери героев Тима МакГроу и Сандры Баллок в кассовом фильме «Невидимая сторона» (2009). Затем последовали новые драматические роли. Особую популярность принесла ей роль Белоснежки в фильме «Белоснежка: Месть гномов». Картина вышла в 2012 году. В настоящее время она больше всего известна по роли в сериале «Эмили в Париже».