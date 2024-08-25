Народный артист России Леонид Ремнев умер во время спектакля

Ремнев также был дважды удостоен премии Нижнего Новгорода в 1996 году за роль Арбенина в спектакле «Маскарад» М. Лермонтова и в 2003 году за роль Гаева в спектакле «Вишневый сад» А. Чехова. Кроме того, артист был лауреатом премии им. Н. И. Собольщикова-Самарина. В 2008 году он стал лауреатом V фестиваля-конкурса им. Е. Евстигнеева в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние».