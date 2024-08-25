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FLO заявили, что хотят возродить женские R&B-группы

Участницы трио FLO рассказали, что хотели бы вернуть в R&B женские группы. По словам артисток, подобные коллективы уже давно отсутствуют в жанре. Они также отметили, что их не смущают сравнения с Destiny’s Child: девушки берут пример со своих старших коллег в том, что касается трудовой этики и внимания к деталям.

Источник: Звук

Участницы трио FLO рассказали, что хотели бы вернуть в R&B женские группы. По словам артисток, подобные коллективы уже давно отсутствуют в жанре. Они также отметили, что их не смущают сравнения с Destiny’s Child: девушки берут пример со своих старших коллег в том, что касается трудовой этики и внимания к деталям.

Об этом и многом другом певицы рассказали в интервью NME. В частности, участницы FLO поделились деталями своего грядущего альбома. Несмотря на то что коллектив был образован в 2019 году, первый лонгплей Access All Areas артистки выпустят только этой осенью, 15 ноября.

Наконец-то он готов. Мы хотели быть по-настоящему открытыми, копать глубже и писать музыку, которая действительно имела бы для нас значение. Так что название на самом деле объясняет само себя.

Рене Даунер
участница группы FLO.

Также артистки рассказали о том, что на создание грядущего альбома их вдохновила американская R&B-певица Брэнди.

Ранее стало известно, какие артисты войдут в Зал славы R&B.