FLO заявили, что хотят возродить женские R&B-группы

Участницы трио FLO рассказали, что хотели бы вернуть в R&B женские группы. По словам артисток, подобные коллективы уже давно отсутствуют в жанре. Они также отметили, что их не смущают сравнения с Destiny’s Child: девушки берут пример со своих старших коллег в том, что касается трудовой этики и внимания к деталям.