В Москве задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

Мужчина выбросил женщину и сына из окна 16-го этажа в ЖК «Лефортово парк» в Москве. После этого он встал у пролета и продолжил бросать на асфальт вещи из квартиры. Дверь оперативникам он открывать отказывался, и в итоге его задерживали сотрудники СОБР «Столица». По словам очевидцев, отца семейства пришлось связать. Мотивы преступления по-прежнему непонятны, но ряд СМИ сообщают, что супруги находились под действием наркотических средств.