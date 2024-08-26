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Южноуральцам рассказали, как начать завтракать

Лишающий себя первого, утреннего приёма пищи человек, серьёзно рискует своим здоровьем.

Лишающий себя первого, утреннего приёма пищи человек, серьёзно рискует своим здоровьем. Каждый из тех, кто пропускает завтрак найдёт тысячи причин, почему он не ест с утра.

А если такая ситуация повторяется изо дня в день, из года в год, завтракать уже и не захочется. А тем временем, нынешние исследования показывают, что у тех, кто не принимает пищу с утра, повышенный риск проявления метаболического синдрома.

Как рассказывает медик Максим Угнивенко, замглавврача челябинской ГКБ № 1, чтобы позавтракать в районе 7 утра, нужно лечь спать в районе 23.00. Кстати, поужинать в этом случае лучше до 19.30.

При таком развитии событий, от последнего приёма пищи до завтрака пройдёт порядка 12 часов, а это как раз то время, когда организм успеет проголодаться. И не забывайте, что завтрак должен быть сбалансированным, со всеми необходимыми микроэлементами.

здоровье