Южноуральцам рассказали, как начать завтракать

Лишающий себя первого, утреннего приёма пищи человек, серьёзно рискует своим здоровьем. Каждый из тех, кто пропускает завтрак найдёт тысячи причин, почему он не ест с утра.
А если такая ситуация повторяется изо дня в день, из года в год, завтракать уже и не захочется. А тем временем, нынешние исследования показывают, что у тех, кто не принимает пищу с утра, повышенный риск проявления метаболического синдрома.
Как рассказывает медик Максим Угнивенко, замглавврача челябинской ГКБ № 1, чтобы позавтракать в районе 7 утра, нужно лечь спать в районе 23.00. Кстати, поужинать в этом случае лучше до 19.30.
При таком развитии событий, от последнего приёма пищи до завтрака пройдёт порядка 12 часов, а это как раз то время, когда организм успеет проголодаться. И не забывайте, что завтрак должен быть сбалансированным, со всеми необходимыми микроэлементами.