Роспотребнадзор Башкирии рассказал о подготовке школ к 1 сентября.

Летние каникулы стремительно близятся к завершению. В школах полным ходом идет подготовка к новому учебному году. На контроле управления Роспотребнадзора Башкирии находятся 1 728 школ, в которых с 1 сентября начнут учиться 524 887 школьников, в том числе 47 836 первоклассников.