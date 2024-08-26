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Роспотребнадзор Башкирии рассказал о подготовке школ к 1 сентября

Роспотребнадзор Башкирии рассказал о подготовке школ к 1 сентября.

Источник: Башинформ

Летние каникулы стремительно близятся к завершению. В школах полным ходом идет подготовка к новому учебному году. На контроле управления Роспотребнадзора Башкирии находятся 1 728 школ, в которых с 1 сентября начнут учиться 524 887 школьников, в том числе 47 836 первоклассников.

Специалисты ведомства ведут контроль за проведением лабораторных исследований воздуха помещений, питьевой воды, искусственной освещенности, параметров микроклимата. Также проверяется исполнение профилактических и дезинфекционных мероприятий: наличие приборов для обеззараживания воздуха, условия для мытья рук детей и сотрудников, достаточность запаса дезинфицирующих средств, что особенно важно в период эпидемического подъема респираторных инфекций.

В результате проверок и профилактических мероприятий выдано 237 предписаний, на сегодня все предписания выполнены в полном объеме, уточнили в Роспотребнадзоре.

образование