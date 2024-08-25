О том, почему арестовали Дурова, а не Цукерберга

Павла Дурова арестовали в Париже. Его обвинили чуть ли не во всех смертных грехах: тут и пособничество терроризму, и наркоторговля, и распространение детской порнографии, и отмывание денег, и мошенничество. Спасибо, что за российское происхождение не предъявили. Грозит 20 лет за решеткой. Сам Дуров, конечно, вряд ли всем этим занимался, но, в Евросоюзе считают, достаточно и того, что он плохо боролся с этими злодеяниями в Telegram. Дескать, мало удалял из мессенджера сообщений террористов, наркоторговцев и педофилов.