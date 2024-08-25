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В возрасте 48 лет скончался участник группы Pinkish Black Дарон Бек

Умер Дарон Бек, вокалист и клавишник американской экспериментальной рок-группы Pinkish Black. Новость подтвердил лейбл музыканта в сообщении в социальных сетях. На момент смерти ему было 48 лет.

Источник: Звук

Умер Дарон Бек, вокалист и клавишник американской экспериментальной рок-группы Pinkish Black. Новость подтвердил лейбл музыканта в сообщении в социальных сетях. На момент смерти ему было 48 лет.

Лейбл группы выразил сожаление в своем официальном заявлении.

Дарон был добрым, невероятно забавным и нежным человеком, который создавал одни из самых креативных и неотразимых песен, когда-либо выпущенных на Relapse Records.

Relapse Records
лейбл группы Pinkish Black.

Известно, что ранее Дарон Бек перенес два сердечных приступа.

Группа Pinkish Black была образована в 2010 году Беком и барабанщиком Джоном Тигом в Форт-Уэрте, штат Техас. Их последний альбом Vanishing Light in the Tunnel of Dreams вышел в 2020 году.

Ранее в возрасте 39 лет скончался рэпер и продюсер BeatKing, значимый представитель клубной хип-хоп-сцены Хьюстона.