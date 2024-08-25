О местах с чрезвычайным риском пожаров в Ростовской области рассказали в МЧС

О чрезвычайной опасности возникновения пожаров — самого высокого пятого уровня — в Ростовской области предупреждают жителей в Главном управлении МЧС донского региона. В экстренном ведомстве уточнили, на каких территориях установлен пятый класс пожароопасности.
В МЧС опираются на сведения, полученные от синоптиков. И по данным Росгидромета, до конца суток 25 августа и в течение 26 августа чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается:
— в северо-восточных районах: Советском, Боковском, Белокалитвинском, Милютинском и Обливском;
— в центральных — Константиновском, Усть-Донецком, Волгодонском, Цимлянском, Семикаракорском, Багаевском, Веселовском и Мартыновском;
— в южных — Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Целинском, Сальском, Песчанокопском и Пролетарском;
— в юго-восточных — таких как Орловском, Зимовниковском, Дубовском, Заветинском и Ремонтненском;
— местами в северо-западных — Чертковском, Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском районах;
— Приазовье — Октябрьском, Родионово-Несветайском, Аксайском, Мясниковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районы);
— в Ростове-на-Дону.
В связи с такой высокой вероятностью возникновения пожаров в экстренном ведомстве дали настоятельные рекомендации жителям и гостям Ростовской области.
— Воздержитесь от разведения костров, будьте предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросайте в лесу горящие спички и окурки, не выжигайте сухую траву и камыш, — напомнили в ГУ МЧС по региону.
А в случае опасности — звонить «01» со стационарного телефона или «101» — с мобильного.