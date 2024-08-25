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О местах с чрезвычайным риском пожаров в Ростовской области рассказали в МЧС

Штормовое предупреждение о пожарах опубликовали в МЧС Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

О чрезвычайной опасности возникновения пожаров — самого высокого пятого уровня — в Ростовской области предупреждают жителей в Главном управлении МЧС донского региона. В экстренном ведомстве уточнили, на каких территориях установлен пятый класс пожароопасности.

В МЧС опираются на сведения, полученные от синоптиков. И по данным Росгидромета, до конца суток 25 августа и в течение 26 августа чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается:

— в северо-восточных районах: Советском, Боковском, Белокалитвинском, Милютинском и Обливском;

— в центральных — Константиновском, Усть-Донецком, Волгодонском, Цимлянском, Семикаракорском, Багаевском, Веселовском и Мартыновском;

— в южных — Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Целинском, Сальском, Песчанокопском и Пролетарском;

— в юго-восточных — таких как Орловском, Зимовниковском, Дубовском, Заветинском и Ремонтненском;

— местами в северо-западных — Чертковском, Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском районах;

— Приазовье — Октябрьском, Родионово-Несветайском, Аксайском, Мясниковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районы);

— в Ростове-на-Дону.

В связи с такой высокой вероятностью возникновения пожаров в экстренном ведомстве дали настоятельные рекомендации жителям и гостям Ростовской области.

— Воздержитесь от разведения костров, будьте предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросайте в лесу горящие спички и окурки, не выжигайте сухую траву и камыш, — напомнили в ГУ МЧС по региону.

А в случае опасности — звонить «01» со стационарного телефона или «101» — с мобильного.