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Status Quo отыграли концерт, который может стать для группы последним

Британская рок-группа Status Quo завершила свой последний тур по Европе и Великобритании, выступив в парке Вивари в британском городе Тонтоне. В июне вокалист группы Фрэнсис Росси заявил, что эти гастроли станут финальными для Status Quo, однако официального заявления о распаде после концерта так и не прозвучало.

Источник: Звук

Британская рок-группа Status Quo завершила свой последний тур по Европе и Великобритании, выступив в парке Вивари в британском городе Тонтоне. В июне вокалист группы Фрэнсис Росси заявил, что эти гастроли станут финальными для Status Quo, однако официального заявления о распаде после концерта так и не прозвучало.

В 2023 году Росси также сказал в интервью Classic Rock, что после Backbone (2019) группа не будет выпускать альбомы.

Завершив выступление, Status Quo опубликовали в своих соцсетях фотографию и сообщение для поклонников.

Вот и все! Мы гордимся вами, Quo Army. Спасибо каждому из вас за то, что пришли и поддержали нас на #SQ24 и на всех предыдущих турах. Спасибо, Тонтон, и спокойной ночи.

Status Quo
группа.

Что удивительно, никакого торжественного прощания или слов о том, что коллектив распадается, на концерте не прозвучало, сообщает BBC.

Рок-группа Status Quo была основана в 1962 году в Лондоне. Многие знают ее по хитам Down Down (1974), In The Army Now (1986) и Rockin' All Over the World (1977).