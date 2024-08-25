Status Quo отыграли концерт, который может стать для группы последним

Британская рок-группа Status Quo завершила свой последний тур по Европе и Великобритании, выступив в парке Вивари в британском городе Тонтоне. В июне вокалист группы Фрэнсис Росси заявил, что эти гастроли станут финальными для Status Quo, однако официального заявления о распаде после концерта так и не прозвучало.
В 2023 году Росси также сказал в интервью Classic Rock, что после Backbone (2019) группа не будет выпускать альбомы.
Завершив выступление, Status Quo опубликовали в своих соцсетях фотографию и сообщение для поклонников.
Вот и все! Мы гордимся вами, Quo Army. Спасибо каждому из вас за то, что пришли и поддержали нас на #SQ24 и на всех предыдущих турах. Спасибо, Тонтон, и спокойной ночи.
Status Quo
группа.
Что удивительно, никакого торжественного прощания или слов о том, что коллектив распадается, на концерте не прозвучало, сообщает BBC.
Рок-группа Status Quo была основана в 1962 году в Лондоне. Многие знают ее по хитам Down Down (1974), In The Army Now (1986) и Rockin' All Over the World (1977).