Часть домов в Первомайском районе Ростова останутся без воды почти на сутки

Часть Первомайского района Ростова-на-Дону останется без водоснабжения в среду, 28 августа, из-за профилактических работ. Об этом предупреждают в пресс-службе «Ростовводоканала».
— С 8:00 до полуночи 28 августа временно ограничено водоснабжение в границах следующих улиц: по проспекту Шолохова, 286 — 306 и 231 — 319 б, Завод № 412, Аэронавигация «Стрела», гипермаркет «Лента», гостиничный комплекс «Старый город», котельная на Шолохова, 310, поселок Янтарный, ТК «Союз-98», рынок «Классик» и поселок Олимпийский, — перечислили ресурсники.
Как объяснили в ресурсоснабжающей организации, это вынужденная мера для проведения замены запорной арматуры на водопроводе по проспекту Шолохова. В организации принесли извинения потребителям за неудобства.