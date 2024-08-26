Жители Башкирии смогут наблюдать необычное астрономическое явление

«Небесные тела появятся над горизонтом на северо-востоке после одиннадцати вечера. Первой в 23:00 по уфимскому времени взойдет Луна, через полчаса взойдет Юпитер, а потом и Марс. Юпитер будет сиять на темном небе самой яркой звездой. Марс, уступая Юпитеру в яркости, будет выглядеть как желтая звездочка слева от Юпитера. А над ними расположится серпик старой Луны», — рассказали особенности астрономического явления в Уфимском планетарии.