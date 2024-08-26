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Жители Башкирии смогут наблюдать необычное астрономическое явление

В небе над республикой Марс и Юпитер образуют треугольник с Луной в созвездии Тельца.

Источник: Уфимский планетарий

Ночью 28 августа жители Башкирии смогут наблюдать необычное астрономическое явление. В эту ночь в небе над республикой две планеты, желтый Марс и ярчайший Юпитер, встретятся в созвездии Тельца со старой Луной и образуют с нею треугольник.

«Небесные тела появятся над горизонтом на северо-востоке после одиннадцати вечера. Первой в 23:00 по уфимскому времени взойдет Луна, через полчаса взойдет Юпитер, а потом и Марс. Юпитер будет сиять на темном небе самой яркой звездой. Марс, уступая Юпитеру в яркости, будет выглядеть как желтая звездочка слева от Юпитера. А над ними расположится серпик старой Луны», — рассказали особенности астрономического явления в Уфимском планетарии.

Светила будут видны рядом до тех пор, пока Марс и Юпитер не растают в свете восходящего Солнца, а Луна будет видна и после восхода Солнца, на дневном небе, и зайдет за горизонт только вечером, в 17:47, на западе.

космос