В центре Ростова на три месяца закроют проезд у исторических зданий

С понедельника, 26 августа, в центре Ростова-на-Дону перекроют для проезда транспорта две улицы, а с 28-го — третью из-за реставрации нескольких исторических зданий. Об этом предупреждают в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации донской столицы.
— В связи с выполнением работ по реставрации здания по проспекту Кировскому, 40/87, будет частично ограничено движение транспорта на период въезда и выезда строительной техники, а также стоянка транспорта по Кировскому на участке от улицы Суворова до пр. Кировский, 40а, с восточной стороны, а также вдоль строения по Суворова, 87 с южной стороны, — объяснили в администрации. — Кроме того, улицу Суворова нельзя перейти по пешеходному переходу с восточной стороны на пересечении с Кировским проспектом.
В тот же день из-за реставрации здания по улице Береговой, 17/1, частично ограничивается движение транспорта по переулку Островского вдоль дома № 1, также закрыт для прохода пешеходный переход по Береговой с западной стороны пересечения с Островского.
А с 28 августа из-за реставрации дома по Социалистической, 53, запретят остановку и стоянку машин с северной стороны улицы — от дома № 51 до строения № 55.
Ограничения на всех трех объектах будут действовать до 25 декабря.