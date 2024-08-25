В центре Ростова на три месяца закроют проезд у исторических зданий

— В связи с выполнением работ по реставрации здания по проспекту Кировскому, 40/87, будет частично ограничено движение транспорта на период въезда и выезда строительной техники, а также стоянка транспорта по Кировскому на участке от улицы Суворова до пр. Кировский, 40а, с восточной стороны, а также вдоль строения по Суворова, 87 с южной стороны, — объяснили в администрации. — Кроме того, улицу Суворова нельзя перейти по пешеходному переходу с восточной стороны на пересечении с Кировским проспектом.