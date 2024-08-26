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В Башкирии прогнозируют похолодание до +3 градусов

Последняя неделя лета в Башкирии ожидается теплой и без сильных дождей.

Сейчас в Олбани: +19° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +16°

Последняя неделя лета в Башкирии ожидается теплой и без сильных дождей. Об этом свидетельствует прогноз Башгидромета.

Так, в понедельник, 26 августа, ночь пройдет без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +8,+13°, на востоке будет до +3°. Днем столбик термометра поднимется до +20,+25°.

Во вторник, 27 августа, также не будет существенных осадков, ночью на востоке республики ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +7,+12°, днем +20,+25°.

Среда, 28 августа, также пройдет без дождей. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +20,+25°.