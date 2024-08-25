ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:2 в шестом туре РПЛ в Москве

ФК «Ростов» проиграл со счетом 3:2 «Локомотиву» во время выездного матча. Встреча состоялась в воскресенье, 25 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Хозяева поля взяли инициативу в свои руки с первых минут. И уже на десятой распечатали ворота «желто-синих». Первый гол забил полузащитник Алексей Батраков.
«Ростов», недолго думая, нанес ответный удар. На 13-й минуте едва ли не первая атака гостей привела к забитому мячу. Лангович перевел снаряд к правому углу штрафной хозяев, и оттуда нападающий Роналдо пробил под ближнюю крестовину. Счет сравнялся — 1:1.
После 24-минутной борьбы второй мяч в ворота «Ростова» забил на 37-й минуте московский защитник Илья Самошников.
Уже на второй минуте второго тайма счет вселил уверенность в болельщиков «Локомотива» и поверг в печаль тех, кто сердцем за «Ростов». Защитник Наир Тикнизян оформил третий гол в ворота гостей.
Ростовчане претендовали на второй гол на 74-й: ворота Лантратова особо убедительно атаковали дважды с близкого расстояния, но голкипер «красно-зеленых» раскусил ходя и Кучаева, и Роналдо.
Бразильский нападающий оформил дубль на шестой минуте уже добавленного времени.
Финальный свисток прозвучал при счете 3:2 в пользу «Локомотива».
Тем самым «желто-синие» опустились на восьмую строчку турнирной таблицы, подарив «красно-зеленым» лидерство в общекомандном рейтинге.
В следующем туре «Ростов» примет на своем поле воронежский «Факел». Встреча состоится 1 сентября.