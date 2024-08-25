Игра «с переменным успехом»: ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 3:2 в шестом туре РПЛ в Москве

КАК ПРОШЛА ИГРА.
Как и рассчитывали букмекеры, да и сам главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прогнозировал, «Локомотив» стал фаворитом матча. Уже с первых минут хозяева поля взяли инициативу в свои руки и уже на десятой минуте распечатали ворота «желто-синих». Автором первого гола стал защитник Алексей Батраков.
Не успели команды отдышаться, как хозяевам прилетела «ответочка» от ростовчан. На 13-й минуте едва ли не первая атака дончан увенчалась успехом и сравняла счет на табло — 1:1. Это Лангович и Ронадло постарались: защитник перевел мяч к правому углу штрафной «Локо», и уже оттуда наш нападающий пробил под ближнюю крестовину.
С равным счетом команды провели на поле 24 минуты. После этого, на 37-й, второй мяч в ворота «Ростова» забил московский защитник Илья Самошников. Со счетом 2:1 команды ушли на перерыв.
Надежды на второй тайм у болельщиков «Ростова» не оправдались уже на его второй минуте. Защитник «красно-зеленых» Наир Тикнизян забил третий гол в пользу хозяев — 3:1.
Встрепенулся было «желто-синий» сектор «РЖД Арены» на 74-й минуте, когда ворота голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова дважды и достаточно убедительно атаковали с близкого расстояния полузащитник «Ростова» Константин Кучаев и тот же Роналдо. Но вратарь раскусил обоих.
Судья назначил дополнительное время, и на шестой минуте обидный разрыв сократил Роналдо. Полузащитник из Уругвая Родриго Сарабия перевел мяч головой к правому углу вратарской хозяев поля, и оттуда бразилец пробил в ноги Лантратову. Но в итоге мяч срикошетил в ворота, принеся второй гол ростовчанам.
Финальный свисток прозвучал при счете 3:2 в пользу «Локомотива».
По итогам игры «желто-синие», у которых по итогам шести туров по две ничьи, победы и проигрыша, опустились на восьмую строчку турнирной таблицы, подарив «красно-зеленым», которые пока успели уступить лишь «Динамо», лидерство в общекомандном рейтинге.
ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выглядел раздраженно. На вопрос журналистов, как вратарь «желто-синих» умудрился пропустить в свои ворота третий мяч, наставник только грустно пошутил.
— Говорили о том, чтобы сразу на первой секунде пропустить гол. Просил об этом, — горько посмеялся Валерий Карпин.
Тренер сухо оценил дебют с тремя пропущенными мячами в чемпионате нового вратаря Даниила Одоевского.
— С переменным успехом. В некоторых моментах он мог сыграть поувереннее.
Изменения в составе, удивившие болельщиков, Карпин подробно комментировать не стал.
— Меня что-то не устраивало. Что — говорить не буду.
ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ.
Все, кто были душой за «Ростов», конечно, расстроились такому итогу матча, хотя Валерий Карпин всех, как говорится, предупреждал.
— Слишком много ошибок в обороне нивелируют все потуги в нападении. В центре не увидел усиления, существенно изменившего бы рисунок игры, нет «обострения». Неубедительно, хотя признаки старания присутствовали. Стараемся и работаем дальше, а пока слабо, — считает один из болельщиков.
— Пропускать такое количество голов абсолютно неприемлемо, — выразил претензию к вратарям другой.
— Роналдо — топ! Но как же не хватает еще в атаку Мохеби, — рассуждает, как бы улучшить результаты команды, третий.
— Сражались до конца! — ободрил в итоге команду ростовчанин.
Напомним, по расписанию, в следующем туре РПЛ «Ростов» должен принять на своем поле воронежский «Факел» 1 сентября. Учитывая временный запрет на проведение мероприятий на открытом воздухе в Ростовской области, болельщики опасаются, что матч может пройти без зрителей.