Игра «с переменным успехом»: ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 3:2 в шестом туре РПЛ в Москве

Не успели команды отдышаться, как хозяевам прилетела «ответочка» от ростовчан. На 13-й минуте едва ли не первая атака дончан увенчалась успехом и сравняла счет на табло — 1:1. Это Лангович и Ронадло постарались: защитник перевел мяч к правому углу штрафной «Локо», и уже оттуда наш нападающий пробил под ближнюю крестовину.