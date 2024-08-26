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Погода в Крыму в последний понедельник лета

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-восточный 17−22 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24, в горах +16…+18; днем +28…+33, в горах +21…+26 градусов», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, утром и днем 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7−12 м/с, днем 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +31…+33 градуса.

В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21…+23 градуса, днем +31…+33.

В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22…+24 градусов, днем +30…+32.

По Крыму объявлено штормовое предупреждение.