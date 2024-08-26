Дорогой вдруг: Zoloto в Петровском путевом дворце и открытие недели кино

На экваторе недели в «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера мелодрамы «Подростки. Первая любовь» режиссера Святослава Подгаевского. Другое большое событие прошло 23 августа в «Художественном» — открытие Московской международной недели кино. Мероприятие посетили Милош Бикович, Жора Крыжовников (Андрей Першин), Алексей Учитель и многие другие представители индустрии, в том числе зарубежные. Среди них американский сценарист Дэвид Маркони. Ближе к выходным герои светской хроники взялись за ракетки на летней вечеринке в Лужниках, посвященной теннису, а в Петровском путевом дворце слушали лекции о моде и танцевали под хиты группы Zoloto. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.