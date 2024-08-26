Дорогой вдруг: Zoloto в Петровском путевом дворце и открытие недели кино

На экваторе недели в «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера мелодрамы «Подростки. Первая любовь» режиссера Святослава Подгаевского. Другое большое событие прошло 23 августа в «Художественном» — открытие Московской международной недели кино. Мероприятие посетили Милош Бикович, Жора Крыжовников (Андрей Першин), Алексей Учитель и многие другие представители индустрии, в том числе зарубежные. Среди них американский сценарист Дэвид Маркони. Ближе к выходным герои светской хроники взялись за ракетки на летней вечеринке в Лужниках, посвященной теннису, а в Петровском путевом дворце слушали лекции о моде и танцевали под хиты группы Zoloto. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
С отъездом столичных светских героев на Неделю моды в Екатеринбург график мероприятий в Москве заметно разгрузился. В среду, 21 августа, публика наконец встретилась в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Поводом стала премьера мелодрамы «Подростки. Первая любовь» — о трепетных светлых чувствах на фоне криминальных разборок 1990-х. Встречал гостей ретроавтомобиль «Москвич», припаркованный перед входом. Внутри выросли фотозоны и декорации в стиле эпохи.
Картину представили актеры фильма Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, режиссер Святослав Подгаевский и другие члены команды. А среди первых зрителей были Сергей Шакуров, Ирина Безрукова, Алиса Гребенщикова и другие.
Лето традиционно период затишья в индустрии кино. Большие премьеры или события с внушительной явкой ее главных представителей в этот период случаются нечасто. Таким исключением стала Московская международная неделя кино, официальное открытие которой состоялось в пятницу, 23 августа, в стенах одного из самых красивых столичных кинотеатров — «Художественного».
Первые гости стали собираться, как и принято на светских мероприятиях, за час до показа фильма-открытия — в 19:00. И тут светская явка порадовала не только местными звездами, но и зарубежными. Одним из первых появился американский сценарист Дэвид Маркони, известный по фильмам «Иностранец», «Крепкий орешек 4.0», «Враг государства».
— Я счастлив быть здесь! Я большой фанат Москвы и рад поговорить с местными жителями об искусстве кинодраматургии, я здесь как раз для этого, — поделился он с «Известиями».
На красной дорожке блистали Юлиана Слащева, Алексей Учитель, Жора Крыжовников, Милош Бикович. Последний в беседе с «Известиями» поделился, что думает по поводу выбора Керема Бюрсина на главную роль в турецкой адаптации «Холопа».
— Мы не знакомы, но я очень рад, что такая звезда играет аналогичную роль в Турции. И что Франция тоже делает этот фильм. Это значит, что история, которую мы рассказали, универсальна и касается каждого человека на планете, — сказал Милош.
В зрительном зале, когда все собрались, гости стали свидетелями музыкального перформанса «Звуки Москвы: симфония фильмов». На экране стали появляться кадры из классики советского кинематографа — «Я шагаю по Москве», «Кавказская пленница» и других картин. Все под аккомпанемент камерного оркестра Cinematica. А после этой прелюдии наконец состоялся киносмотр. Открыла мероприятие индийская комедийная драма режиссера Киран Рао «Потерянные невесты» — о приключениях двух девушек, оказавшихся в одном поезде.
В это же время в Лужниках на террасе в La Raquette Bistro проходила летняя вечеринка U Magazine, посвященная теннису. Она собрала известных представителей из сфер моды, кино и спорта, в том числе легенд большого тенниса — Светлану Кузнецову и Анастасию Мыскину. На площадке прошли мастер-классы, public-talk и игры на корте. Провожала закат публика под аккомпанемент специального гостя мероприятия — пианиста Николы Мельникова.
Под занавес прошлой недели — в воскресенье, 25 августа, — в Петровском путевом дворце в Москве состоялась вечеринка «Aesthetic Онли». Мероприятие объединило моду и музыку. На площадке состоялись встречи с представителями fashion-индустрии, в числе которых блогер Карина Нигай. Параллельно прошли шоу-показы брендов Soda Moda, Ellada Kate и Haliky.
Музыкальным хедлайнером стала группа Zoloto, известная многими хитами, в том числе саундтреком к сериалу «Балет» и треком «О будущем». Лайв-программа ивента также включила выступления казахстанского артиста Владимира Золотухина, Miidas — исполнителя в жанре нео-романс, российского диджея Biica.