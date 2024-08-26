И с «Чистого листа»: фестиваль в Калининграде назвал победителей

— Фильм мы сняли 21 апреля и счастливы, что успели завершить его к «Короче», — рассказала Полина Кондратьева. — Нам хотелось изучить и понаблюдать, где такие люди, как Саша, Рита и Вера, черпают силы, чтобы ежедневно справляться с этой непростой жизнью. Я посмотрела его раз 150 и поняла, что в нем есть чудесная особенность: он помогает почувствовать, что ты в этом мире не один. Специальный приз жюри «За яркий актерский дебют» получила Зинаида Ястржембская, сыгравшая девочку-инвалида. Это у актрисы вышло очень правдоподобно, хотя она сама здорова. Жалко, что жюри не отметило игру Полины Цыгановой. Кстати, картину дебютантки Полины Кондратьевой взялся продюсировать такой признанный мастер, как Игорь Толстунов. А у него на таланты глаз наметанный.