И с «Чистого листа»: фестиваль в Калининграде назвал победителей

На берегу Балтийского моря в Калининграде 25 августа завершился XII российский фестиваль «Короче». Он стал длиннее на два дня, чем раньше, прирос программой полного метра и девятью внеконкурсными секциями. На участие в короткометражной в этом году было подано более 1500 заявок со всей страны — на смотр попали 32 картины самых разных жанров. Приз достался Варе Маценовой за «Яблоки». На конкурс полного метра отобрали семь фильмов из 45. Победу одержал «Чистый лист» Полины Кондратьевой. «Известия» посмотрели кино, оценили выбор жюри и поздравили победителей.
Звезды и начинающие кинематографисты с трудом могли найти свободное место в зрительных залах кинотеатров Калининграда. Чтобы попасть на утренний просмотр короткометражек, приходить надо было сильно заранее. Затем вся эта компания переходила на показы конкурсных полнометражных картин. Ни жара, ни балтийский дождь не останавливали киноманов.
Конкурс полнометражного дебютного кино оценивали актеры Александр Робак и Лиза Боярская, режиссер Александр Котт. Возглавил жюри режиссер и продюсер Алексей Учитель.
— В этом году на участие в конкурсе дебютов было подано 45 заявок, треть из которых была прислана не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из регионов, — говорит программный директор секции полнометражных дебютов Ситора Алиева (ранее программный директор «Кинотавра»). — Более того, и местом действия большинства картин являются вовсе не киностолицы, а другие города страны.
Главный приз среди дебютантов получила выпускница ВГИКа Полина Кондратьева. Свой фильм «Чистый лист» режиссер снимала в Ярославле. Картина рассказывает о сложной судьбе девочки, подружившейся с ровесницей-инвалидом. Зрители выходили из зала заплаканные. Молодой режиссер не испугалась пригласить в свой фильм суперзвезду Елену Лядову. Но ей не уступают молодые актрисы Полина Цыганова и Зинаида Ястржембская. Девушек может ждать большое будущее в кино.
По сюжету, Рита (Полина Цыганова) учится в колледже на фармацевта. Отец (Дмитрий Куличков), в одиночку воспитывающий дочь, видит в ней медика. Но она пишет песни и стихи, и делает все, чтобы не реализовать мечту родителя. Жизнь Риты меняется, когда она знакомится с особенной дочерью своей учительницы (Елена Лядова). У Саши (Зинаида Ястржембская) — ДЦП. Рита становится ее сиделкой и подругой. Саша не умеет говорить, но благодаря позитиву, который вносит в ее жизнь Рита, появляется надежда на прогресс.
— Фильм мы сняли 21 апреля и счастливы, что успели завершить его к «Короче», — рассказала Полина Кондратьева. — Нам хотелось изучить и понаблюдать, где такие люди, как Саша, Рита и Вера, черпают силы, чтобы ежедневно справляться с этой непростой жизнью. Я посмотрела его раз 150 и поняла, что в нем есть чудесная особенность: он помогает почувствовать, что ты в этом мире не один. Специальный приз жюри «За яркий актерский дебют» получила Зинаида Ястржембская, сыгравшая девочку-инвалида. Это у актрисы вышло очень правдоподобно, хотя она сама здорова. Жалко, что жюри не отметило игру Полины Цыгановой. Кстати, картину дебютантки Полины Кондратьевой взялся продюсировать такой признанный мастер, как Игорь Толстунов. А у него на таланты глаз наметанный.
Фестиваль получился социально-ответственным. В деловой программе «Короче» даже была секция «Инклюзия в кино». Юлия Пересильд, приехавшая на «Короче» с новой концертной программой, выступила в Центральном парке Калининграда со своей группой «Мандрагора», призывая беречь нашу планету. Специальным призом жюри «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» был отмечен режиссер Евгений Корчагин, снявший фильм «Говорит Земля!». Картина также удостоена приза от телеканала «Россия 1», который предполагает поддержку выпуска фильма.
Отборщики программы короткого метра Надежда Королева и Вадим Рутковский в этом году отобрали 30 картин для основного конкурса. Среди них есть как знакомые имена авторов, которые уже получали призы на «Короче», так и новые режиссеры, которые станут настоящими открытиями.
—Не завидую тем, кто в жюри, я бы не смог выбрать победителя, — предвосхищал сложность судейства Рутковский. Оценивать в этом году пришлось актерам Любови Аксеновой, Артему Ткаченко, режиссерам Петру Тодоровскому и Сергею Кальварскому. Нововведение фестиваля — организованная в его рамках Лаборатория «Короче». После каждого конкурсного блока короткометражной программы все участники могли получить экспертный разбор своих работ. Но больше всего им хотелось услышать зрительские оценки.
В программе были работы, которые снимались в декорациях Калининградского порта. Во время кинофестиваля около Музея мирового океана как раз проходила Водная ассамблея, гостям фестиваля было на что посмотреть.
— Нам интересно, кто через несколько лет встанет у руля российского кинематографа, если можно так сказать, — поделились с «Известиями» яхтсмены из клуба «Ост-Вест». — Признаться, были приятно удивлены. Наше кино небезнадежно. Мэтры могут не переживать, есть кому доверить штурвал. Нам запомнился «Историю не изменить» Руслана Германа: коротко, смешно, в жанре, неожиданная развязка и классный саундтрек.
К сожалению, картина Руслана Германа не была отмечена жюри, но ей достались самые продолжительные аплодисменты зала. В том числе потому, что титры были длиннее, чем сам фильм.
Победителем в конкурсе короткометражек стали «Яблоки» Вари Маценовой. В нем рассказывается о молодом парне, который по воле случая попадает в психиатрическую больницу. Как ни парадоксально, именно в этом месте он впервые в жизни находит настоящих друзей и получает шанс изменить свою жизнь.
Приз за лучший сценарий получил Сергей Малкин. Его трагикомедия о трех подругах «Последний фильм о любви» наверняка может стать основой для полного метра. Приз за лучшую режиссуру отправился к Никите Троценко, фильм «Мусор». Лучший оператор — Ева Пржевальская, она сняла короткометражку «Земля».
Специальный приз жюри — «Куда ты уходишь» режиссера Марии Салюковой. Диплом «За оригинальность замысла и изобретательность в воплощении» получил Александр Самсонов за фильм «Уроды».
Появилась на кинофестивале и специальная конкурсная программа «Короче. Звезды». В короткометражках молодых режиссеров снимались их кумиры: Алена Бабенко, Дарья Мороз, Денис Шведов, Андрей Смоляков, Дмитрий Нагиев, Агата Муцениеце и другие. Победителя здесь выбирали сами зрители. Они остановили свой выбор на картине «Придурок» Екатерины Аликиной с Дарьей Урсуляк в главной роли.
Режиссер Роман Михайлов отправил на «Короче» свою новую картину «Жар-птица». Киноязык этого мастера или любят, или ненавидят, но равнодушных нет. Съемки проходили в Индии и стали частью сюжета прошлого фильма Михайлова «Надо снимать фильмы о любви». В кадре есть трущобы и церемония кремации в священном городе Варанаси. Сам Роман Михайлов в Калининград приехать не смог. Ленту представили генеральный продюсер Юлия Витязева, продюсер Екатерина Михайлова, актеры Илларион Маров и Александра Киселева.
— Сценарий во многом опирается на реальные факты, и в них сложно поверить, — рассказал Александра Киселева. — Для меня Жар-птица из сказок всегда была олицетворением чуда, которое приходит неожиданно, но в самый нужный момент, дарит тебе счастливые новые миры и уводит от всего плохого. Все, что происходило с нами в Индии, было чудом.
На чудо надеялись и некоторые кинематографисты, предрекая смотру «Короче» лавры «Кинотавра», некогда первого фестиваля в стране. На это есть намеки. С прошлого года в программе появился полный метр от дебютантов. Оценивают короткометражную анимацию отдельной строкой. Засматриваются на документальное кино. На этом фестивале PREMIER провел питчинг документальных проектов.
— Мне кажется, не стоит делать из этого фестиваля «Кинотавр», — признался «Известиям» продюсер Максим Добромыслов. — У «Короче» есть уникальная задача — продвигать короткий метр. Это была изначальная цель, на которую все и ориентировано. В коротком метре это своего рода «Кинотавр». Но как только начинают смешивать короткометражки с полным метром, акценты смещаются в пользу последнего. Потому что там снимаются известные артисты, у них больше бюджеты. И фестиваль попадает в череду «как все». В России проводится 128 кинофестивалей, каждые три дня новый киносмотр. И выделиться из этого числа сложно. «Короче» — удалось. И не надо распыляться.
Как говорит продюсер, вот уже 12 лет для молодых кинематографистов попасть на «Короче» — как получить свой билет в большое кино. На Балтику стремятся не только начинающие, но и актеры, которые хотят попробовать себя в режиссуре.
В любом случае, «Короче» — один из самых значимых форумов российского кино. И ведущие продюсеры едут сюда не просто так: они знают, что отсюда начинаются очень серьезные карьеры и творческие пути, к которым можно стать причастным уже сегодня.