Власти расширят сведения о мигрантах в единой базе

В России действует соглашение о безвизовом пребывании для граждан стран, на долю которых приходится значительная часть приезжих, в частности Таджикистана и Узбекистана, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Часто возникают ситуации, когда такие граждане не оформляют патент на трудовую деятельность, но при этом имеют заработки, могут осуществлять переводы и т. д. «В первую очередь новое решение по внесению их в регистр направлено для контроля заработков таких граждан. То есть если гражданин Узбекистана или Таджикистана долго находится в России, выезжает, снова въезжает, но не оформляет патент, возникает вопрос: на какие средства он тут проживает? Очень часто они могут работать нелегально, заниматься, например, частным извозом, нигде не регистрируясь», — констатирует Сафонов.