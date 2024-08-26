В Бразилии арестованы подозреваемые в поджогах леса

В субботу правительство Сан-Паулу объявило о введении чрезвычайного положения в штате на фоне осложнения ситуации с лесными пожарами. Под действие указа попало 45 муниципалитетов, в 21 из которых наблюдается активное распространение огня. Всего специалистами с помощью спутниковых снимков выявлена 2621 точка наиболее сильных возгораний.