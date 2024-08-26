В Бразилии арестованы подозреваемые в поджогах леса

В бразильском штате Сан-Паулу арестованы двое подозреваемых в поджогах лесной местности, которые стали причиной массовых пожаров и задымления сразу в нескольких десятках городов страны. О задержании сообщил губернатор штата Тарсисио де Фрейтас.
Одним из арестованных является 42-летний житель Сан-Паулу, работающий автомехаником. При задержании военной полицией у него были изъяты бутылка с бензином, зажигалка и мобильный телефон, на котором впоследствии было обнаружено видео с процессом поджога. Подозреваемый доставлен в полицейский центр временного содержания.
В субботу правительство Сан-Паулу объявило о введении чрезвычайного положения в штате на фоне осложнения ситуации с лесными пожарами. Под действие указа попало 45 муниципалитетов, в 21 из которых наблюдается активное распространение огня. Всего специалистами с помощью спутниковых снимков выявлена 2621 точка наиболее сильных возгораний.
Для тушения пожаров привлечены самолеты и вертолеты Вооруженных сил Бразилии. В пострадавших от огня и дыма муниципалитетах отменены учебные занятия, спортивные и иные массовые мероприятия. В наиболее оживленных районах городов выставлены пункты с бесплатной питьевой водой.