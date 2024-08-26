Лето — все? Стало известно, какой будет погода в Иркутске до конца августа

Остались последние шесть дней лета. И большинство из них обещают по-прежнему быть теплыми, так что погода в Иркутске на неделю с 26 августа по 1 сентября не должна расстроить планы большинства жителей столицы Приангарья. Так, например, в понедельник, 26 августа, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».