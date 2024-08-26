Лето — все? Стало известно, какой будет погода в Иркутске до конца августа

Остались последние шесть дней лета. И большинство из них обещают по-прежнему быть теплыми, так что погода в Иркутске на неделю с 26 августа по 1 сентября не должна расстроить планы большинства жителей столицы Приангарья. Так, например, в понедельник, 26 августа, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— В Иркутске 26 числа переменная облачность, с утра дует юго-восточный ветер со скоростью 5−10 м/с, который днем сменится на северо-западный, — говорят в Иркутском Гидрометцентре. — Днем температура воздуха составит +26…+28 градусов. Вечером пройдет небольшой дождь.
По данным Гидрометцентра России, в ночь на вторник в областном центре существует вероятность дождя, а столбики уличных термометров покажут +15 градусов. Днем 27 августа синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и отсутствие осадков. Жара к этому дню уже отступит, градусники на городских улицах покажут вполне комфортную температуру в +22 градуса.
— Небольшой кратковременный дождь прольется в Иркутске ночью в среду, — рассказали метеорологи. — Его вероятность 85%. В ночные часы температура воздуха ожидается +13 градусов, а днем 28 августа будет +21 и также небольшой дождь.
Небо в ночь на четверг окажется затянутым облаками и тучами, за окном похолодает до +12 градусов, а временами станем пробрасывать небольшой дождь. Днем 29 августа в региональном центре облачно с прояснениями, выпадет небольшой кратковременный дождь, а воздух прогреется до +20 градусов.
Осадков, согласно прогнозу Гидрометцентра страны, не предвидится в ночь на пятницу. В темное время суток воздух остынет до +10 градусов, а днем вновь прогреется до +22, при этом погода вероятна малооблачная и без осадков, то есть 30 августа на небе ждите яркое солнце.
Увы, но к выходным погода испортится. Уже в ночь на субботу в Иркутск небесная канцелярия пошлет небольшой кратковременный дождь и всего +11 градусов. Последний день лета, к сожалению, прогнозируется не намного теплее. Гидрометцентр России сообщает, что 31 августа днем ожидается только +16 градусов, небо затянут облака и будет идти дождь. В воскресенье картина чуть радужнее: ночью +11, днем +24, но дождь.
Но не спешите расстраиваться. Метеорологи Иркутского Гидрометцентра прогнозируют, что лето — климатическое, а не по календарю — задержится в городе на Ангаре примерно до конца первой декады первого осеннего месяца — то есть примерно до 10−12 сентября. Да и потом, ведь никто не отменят бабье лето! Прогноз на сентябрь.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 26 августа по 1 сентября.