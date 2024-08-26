Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 августа 2024

Последняя неделя лета порадует жителей столицы региона высокими температурами. Погода в Иркутске 26 августа 2024 обещает жару до +28. Правда, в вечернее время возможен дождь. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— Переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с. Днем +26…+28, — поделились метеорологи.
Кратковременные дожди также придут в Тайшетский, Чунский и Усть-Илимский районы. В остальных частях Иркутской области возможны грозы и туман. Ветер будет преобладать юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с.
По Приангарью воздух прогреется до +24…+29, при облачности +17…+22. Вот, что обещает погода в Иркутске 26 августа 2024 и регионе.