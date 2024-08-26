ФК «Иркутск» победил «Чертаново» со счетом 1:0

Футбольный клуб «Иркутск» одержал шестую победу подряд в матче с московским «Чертаново». 25 августа очередная встреча в первенстве России по футболу прошла на стадионе «Труд». Родная территория и грамотная подготовка помогли «бабрам» одержать победу. Об этом сообщили в тг-канале ФК «Иркутск».
— Я считаю что сегодня ключевым фактором победы явилось то, как команда сыграла в оборонительных. Построение, в оборонительных действиях, очень большое желание было у футболистов отбирать и бороться за мячи, — отметил после матча главный тренер ФК «Иркутск» Константин Дзуцев.
Тренер также отметил, что в «Чертаново» хорошие атакующие и много футболистов, которые с креативом подходят к игре и атаке. Поэтому для иркутских спортсменов главной задачей было сдерживать комбинации противников на футбольном поле. Судя по счету 1:0 в пользу клуба «Иркутск» у них это получилось.
Следующий матч состоится уже 31 августа. ФК «Иркутск» отправятся в Санкт-Петербург на встречу с «Динамо СПБ». Сейчас спортсменам по традиции дадут один выходной, а после начнется планомерная подготовка.