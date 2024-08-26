ФК «Иркутск» победил «Чертаново» со счетом 1:0

Тренер также отметил, что в «Чертаново» хорошие атакующие и много футболистов, которые с креативом подходят к игре и атаке. Поэтому для иркутских спортсменов главной задачей было сдерживать комбинации противников на футбольном поле. Судя по счету 1:0 в пользу клуба «Иркутск» у них это получилось.