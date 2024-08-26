В Новосибирске лето-2024 закончится похолоданием до +10 и дождями

Согласно данным «Gismeteo», в течение следующей недели горожан ожидает практически ежедневный дождь. Днем температура будет постепенно снижаться: с +22 градусов в четверг, 30 августа, до +15 градусов в понедельник, 2 сентября. Ночные температуры будут колебаться в пределах +10…+14 градусов.