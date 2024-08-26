Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске лето-2024 закончится похолоданием до +10 и дождями

Самым холодным днем недели станет воскресенье.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 65% 763 мм рт. ст. +27°
Источник: Аргументы и факты

В конце августа жители Новосибирска столкнутся с резким похолоданием и частыми дождями. По прогнозам метеосервисов, температура в ночное время опустится до +10 градусов.

Согласно данным «Gismeteo», в течение следующей недели горожан ожидает практически ежедневный дождь. Днем температура будет постепенно снижаться: с +22 градусов в четверг, 30 августа, до +15 градусов в понедельник, 2 сентября. Ночные температуры будут колебаться в пределах +10…+14 градусов.

Самым холодным днем недели станет воскресенье, когда столбики термометров опустятся до +10 градусов ночью и +14 градусов днем.