В Приморье идёт ремонт повреждённых участков дорог после недавних циклонов

В Приморье продолжаются работы по устранению последствий августовских проливных дождей. Ограничения для проезда легковых авто действуют на краевых трассах в пяти муниципалитетах региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По информации краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, активное восстановление дорожного полотна ведется в Октябрьском округе, где вода уже ушла с участка дороги после села Фадеевка. В работах задействованы грейдер, три автосамосвала и экскаватор.
На минувших выходных был восстановлен проезд к Абражеевке в Черниговском округе, где ранее движение легковых автомобилей ограничивали из-за переливов.
В Анучинском и Яковлевском округах уровень воды снижается, и на большинстве участков дорог проезды уже открыты, хотя и сохраняются незначительные переливы.
В Хасанском округе проезд по пути к Гвоздево остается затрудненным для легковых автомобилей.
В Ханкайском круге проезд к Мельгуновке легковым автомобилям осложняет перелив глубиной 40 сантиметров.
В Пограничном округе нет проезда в Жариково на участке улицы Дальневосточная. Проезд доступен по другим улицам.
В Красноармейском округе зафиксированы три перелива от Лукъяновки в сторону дороги Муровка — Покровка. Глубина размывов достигает полуметра.
В Дальнереченском районе на выезде из села Зимники также затруднен проезд из-за глубокого перелива длиной 150 метров.
Власти просят автомобилистов с пониманием относиться к временным неудобствам и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, в начале новой рабочей недели Приморье ожидает переменчивая погода под влиянием атмосферных фронтов. По данным «Примгидромета», в различных районах края дожди будут то ослабевать и прекращаться, то возобновляться и усиливаться.