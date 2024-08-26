Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал вторым на Кубке Кузбасса

Отнюдь не «комом» минувший турнир вышел для хабаровской дружины. Подопечные Василия Грановского и Дмитрия Щетинина одержали две победы, уступив с минимальным преимуществом только хозяевам льда — хоккеистам «Кузбасса», от которых в итоге отстали всего на одно очко. Хабаровчане продемонстрировали высокую результативность (15 забитых мячей) и достаточно надежную игру в обороне. При этом нападающий «СКА-Нефтяника» Владимир Каланчин стал лучшим снайпером турнира (6 мячей).