Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал вторым на Кубке Кузбасса

Хабаровский «СКА-Нефтяник» финишировал вторым в первом турнире нового сезона — розыгрыше Кубка Кузбасса, который завершился накануне в Кемерово, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу «СКА-Нефтяник».
Турнир в столице Кузбасса собрал очень сильный состав участников. Почетный трофей оспаривали четыре команды из ТОП-5 по итогам чемпионата России-2023/24. Турнир стал хорошей «разведкой боем» в преддверии розыгрыша Кубка России, который стартует уже 1 сентября.
Отнюдь не «комом» минувший турнир вышел для хабаровской дружины. Подопечные Василия Грановского и Дмитрия Щетинина одержали две победы, уступив с минимальным преимуществом только хозяевам льда — хоккеистам «Кузбасса», от которых в итоге отстали всего на одно очко. Хабаровчане продемонстрировали высокую результативность (15 забитых мячей) и достаточно надежную игру в обороне. При этом нападающий «СКА-Нефтяника» Владимир Каланчин стал лучшим снайпером турнира (6 мячей).
В Кемерово тренерский штаб «СКА-Нефтяника» проверил в деле всех заявленных игроков (23 человека), включая совсем молодых М. Сокольникова, А. Колповского, М. Швецова и П. Пономарева. Отметим также возвращение на лед полузащитника Юрия Шардакова, сыгравшего свой предыдущий матч еще 17 августа прошлого года. В Кемерово капитан армейцев отметился голом и двумя результативными передачами.
Команда остается в Кемерово, где продолжит подготовку к розыгрышу Кубка страны. 28 августа хабаровчане проведут контрольный тренировочный матч, в котором их соперником станет новосибирский «Сибсельмаш».