Жителей Хабаровска просят помочь с заготовкой желудей для животных

В парках и скверах Хабаровска поспели желуди. Для улиц это мусор, но для животных — полноценный корм. Поэтому сотрудники зоосада «Амурский» просят помочь с их заготовкой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Плоды принимаются с 27 августа по 17 сентября. Это ежегодная акция, которую проводит зоосад. Желуди можно привезти и оставить у нижних ворот около шлагбаума, где находится пункт приема.
Важно, чтобы плоды были чистыми, спелыми, сухими и естественного цвета. На них не должно быть плесени, листьев, камней, веток или мусора.
Желудями обычно кормят лосей, косуль, оленей, изюбря, кабанов, медведей, куниц, белок, кроликов, мелких грызунов и даже козочек. Среди птиц их любят сойки, поползни, дятлы и кедровки.
«Для питомцев, плоды дуба — это вкусный и питательный продукт. В них содержится бета-каротин, дубильные вещества и эфирные масла, крахмал, микро- и макроэлементы. Кроме того, желуди обладают бактерицидными и обволакивающими свойствами», — рассказали в зоосаде.
Наличие желудей в рационе питания животных помогает им лучше подготовиться к холодам.