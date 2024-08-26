Жителей Хабаровска просят помочь с заготовкой желудей для животных

«Для питомцев, плоды дуба — это вкусный и питательный продукт. В них содержится бета-каротин, дубильные вещества и эфирные масла, крахмал, микро- и макроэлементы. Кроме того, желуди обладают бактерицидными и обволакивающими свойствами», — рассказали в зоосаде.