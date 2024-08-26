Обстановка на дорогах: минтранс Приморья рассказал о переливах после дождей

В Хасанском округе затруднен проезд легковых автомобилей к селу Гвоздево. В Ханкайском округе с трудом можно проехать по дороге до Мельгуновки, правда, есть альтернативный проезд по полевой дороге. В селе Жариково Пограничного округа нельзя проехать по участку улицы Дальневосточная. Объехать затопленный участок можно по соседним улицам. В Красноармейском округе затруднен проезд от Лукьчновки в направлении дороги Муровка — Покровка. В Дальнереченском районе легковушкам непросто выехать из села Зимники.