Обстановка на дорогах: минтранс Приморья рассказал о переливах после дождей

Прошедшие на выходных в Приморье ливни вновь добавили проблем автомобилистам и работы дорожникам. В нескольких муниципалитетах края из-за подтопленных дорог ограничена или отсутствует возможность проезда, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное министерство транспорта.
В Хасанском округе затруднен проезд легковых автомобилей к селу Гвоздево. В Ханкайском округе с трудом можно проехать по дороге до Мельгуновки, правда, есть альтернативный проезд по полевой дороге. В селе Жариково Пограничного округа нельзя проехать по участку улицы Дальневосточная. Объехать затопленный участок можно по соседним улицам. В Красноармейском округе затруднен проезд от Лукьчновки в направлении дороги Муровка — Покровка. В Дальнереченском районе легковушкам непросто выехать из села Зимники.
Есть и хорошие новости. В Анучинском районе вода уходит с дороги Анучино — Еловка — Муравейка и на подъезде к Еловке, тут остались только небольшие переливы. Такие же переливы отмечены на трассе Загородное — Краснояровка и возле Орлиного, проехать тут можно на любом транспорте.
В Черниговском округе ушла вода на подъезде к Абражеевке, движению ничего не мешает. А в Октябрьском округе Примавтодор ремонтирует участок дороги возле Фадеевки, с которого ушла вода.