Во вторник в Приморье ожидаются дожди и грозы

В прошедшие выходные дни в Приморском крае в среднем выпало до 13 мм осадков, в Спасском районе — 27 мм. В прошедшую ночь в западных и центральных районах дожди продолжались. Больше всего осадков, 33 — 49 мм, выпало в Дальнереченском районе и Лесозаводском округе. К утру фронт покинул Приморье, дожди прекратились. На востоке региона распространился гребень охотского антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
Сегодня к Приморскому краю приближается новый фронт, во второй половине дня местами снова начнутся дожди. Температура воздуха поднимется до +24…+29 °С, на побережье +20…+23 °С.
Во вторник, 27 августа, фронт будет смещаться над Приморьем, вызывая дожди с грозами. Ночные и дневные температуры вернутся к субботним значениям.
Во Владивостоке сегодня и ближайшей ночью облачно, возможен небольшой дождь. Максимальная температура +22…+25 °С, минимальная +18…+21 °С. Завтра днем прояснит и потеплеет до +24…+27 °С.