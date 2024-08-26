Во вторник в Приморье ожидаются дожди и грозы

В прошедшие выходные дни в Приморском крае в среднем выпало до 13 мм осадков, в Спасском районе — 27 мм. В прошедшую ночь в западных и центральных районах дожди продолжались. Больше всего осадков, 33 — 49 мм, выпало в Дальнереченском районе и Лесозаводском округе. К утру фронт покинул Приморье, дожди прекратились. На востоке региона распространился гребень охотского антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.