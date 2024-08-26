Спустя 80 лет под Петербургом обнаружены останки омского красноармейца

Опираясь на данные медальона бойца Красной Армии, представители отряда сделали вывод, что под современным Санкт-Петербургом обрел покой рядовой Иван Абдулов, уроженец Большереченского района Омской области. Установлено, что, сельчанин 1915 года рождения, который на тот момент являлся шофером 452-й отдельной роты химзащиты 364-й стрелковой дивизии, признан погибшим 23 января 1944 года.