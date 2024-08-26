Спустя 80 лет под Петербургом обнаружены останки омского красноармейца

Обозначено, что волонтеры обнаружили захоронение на территории Кировского района Ленинградской области 22 августа 2024 года, после чего оперативно установили личность одного из них.
Опираясь на данные медальона бойца Красной Армии, представители отряда сделали вывод, что под современным Санкт-Петербургом обрел покой рядовой Иван Абдулов, уроженец Большереченского района Омской области. Установлено, что, сельчанин 1915 года рождения, который на тот момент являлся шофером 452-й отдельной роты химзащиты 364-й стрелковой дивизии, признан погибшим 23 января 1944 года.
Также в августе 2024 года стало известно о торжественном захоронении останков воина Великой Отечественной войны родом из Омской области в селе Милотичи Калужской области.