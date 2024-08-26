В понедельник на Южном Урале потеплеет до +25 градусов

В понедельник, 26 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Ветер западный, северо-западный 2−7 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер западный, северо-западный 2−7 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 26 августа, у Алексея, Василия, Евдокии, Ивана, Ипполита, Константина, Ксении, Максима, Николая, Серафима, Тихона и Якова.
Между прочим, 26 августа 2024 года отмечают день Тихона Страстного. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя трудиться в огороде. Дело в том, что из-за этого могут погибнуть растения.