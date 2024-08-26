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В понедельник на Южном Урале потеплеет до +25 градусов

В понедельник, 26 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, без существенных осадков.

Сейчас в Олбани: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +16°

В понедельник, 26 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Ветер западный, северо-западный 2−7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер западный, северо-западный 2−7 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 26 августа, у Алексея, Василия, Евдокии, Ивана, Ипполита, Константина, Ксении, Максима, Николая, Серафима, Тихона и Якова.

Между прочим, 26 августа 2024 года отмечают день Тихона Страстного. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя трудиться в огороде. Дело в том, что из-за этого могут погибнуть растения.