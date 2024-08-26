Губернатор Омской области Хоценко посетил Ачаирский монастырь

Посетил глава региона его вместе с семьёй и командой правительства.
«Место особенное, наполненное любовью к людям, Богу и нашей стране», — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
Гости побывали у памятника святителю Николаю Чудотворцу, в монастырском музее и монастырском соборе Успения Пресвятой Богородицы. А также помолились у гробницы митрополита Феодосия, основавшего Ачаирскую обитель. И конечно, посетили знаменитый источник, освящённый Патриархом Алексием II в девяностые годы прошлого века.
Ранее мы писали о том, как в Омске встречали Казанскую икону Божией Матери. У Успенского кафедрального собора в тот день собрались сотни православных верующих. Среди встречающих были Митрополит Омский и Таврический Дионисий, губернатор Омской области Виталий Хоценко, председатель регионального Заскобрания Александр Артёмов, сенатор Совфеда РФ, Герой России Дмитрий Перминов и мэр Омска Сергей Шелест.