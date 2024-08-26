Губернатор Омской области Хоценко посетил Ачаирский монастырь

Ранее мы писали о том, как в Омске встречали Казанскую икону Божией Матери. У Успенского кафедрального собора в тот день собрались сотни православных верующих. Среди встречающих были Митрополит Омский и Таврический Дионисий, губернатор Омской области Виталий Хоценко, председатель регионального Заскобрания Александр Артёмов, сенатор Совфеда РФ, Герой России Дмитрий Перминов и мэр Омска Сергей Шелест.