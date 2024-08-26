Морозы близко: омичей ждёт стремительное похолодание до +4

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в ближайшие дни наступит похолодание. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +4 градусов. При этом ещё сегодня днём, 26 августа, в Омской области будет +16… +21 градус тепла. Местами ожидаются небольшие дожди, туманы. Атмосферное давление будет расти.