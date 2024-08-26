Морозы близко: омичей ждёт стремительное похолодание до +4

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в ближайшие дни наступит похолодание. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +4 градусов. При этом ещё сегодня днём, 26 августа, в Омской области будет +16… +21 градус тепла. Местами ожидаются небольшие дожди, туманы. Атмосферное давление будет расти.
Уже в ночь на вторник, 27 августа, резко похолодает до +5… +10 градусов. Днём ожидается ветер до 6−11 метров в секунду, и температура воздуха от +17 до +22.
Самой холодной ночью на этой неделе по прогнозам метеорологов будет среда, 28 августа. Столбик термометра опустится до +4… +9 градусов. При этом днём будет относительно тепло — от +19 до +24. Холодные ночи будет способствовать образованию туманов.
Согласно долгосрочному прогнозу на сайте Gismeteo, похолодание сохранится вплоть до конца августа.