Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя лета в Приморье

Во вторник днем фронты уйдут на восток, но над Приморьем будет перемещаться высотная ложбина, и дожди сохранятся. За фронтами придет прохладный воздух — в континентальных районах максимальная температура снизится, тогда как на побережье повысится на 1−3 градуса.