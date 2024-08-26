Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя лета в Приморье

В начале этой недели в Приморском крае ожидается неустойчивая погода, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидрмоета.
В понедельник и в ночь на вторник регион окажется под влиянием атмосферных фронтов, что приведет к дождям разной интенсивности в большинстве районов. Максимальная температура составит +24…+29 °С, на побережье +20…+23 °С, минимальная — +13…+20 °С.
Во вторник днем фронты уйдут на восток, но над Приморьем будет перемещаться высотная ложбина, и дожди сохранятся. За фронтами придет прохладный воздух — в континентальных районах максимальная температура снизится, тогда как на побережье повысится на 1−3 градуса.
С середины недели антициклон и его гребень обеспечат спокойную и сухую погоду. Ночи станут прохладнее, с температурами +10…+19 °С, тогда как днем будет по-летнему тепло, +22…+30 °С.
Во Владивостоке в последнюю неделю лета значительных осадков не ожидается; небольшой дождь возможен в понедельник днем и ночью во вторник. Минимальная температура останется стабильной, в пределах +17…+20 °С. Максимальная температура составит +22…+25 °С в понедельник и четверг, а в остальные дни — +24…+29 °С.