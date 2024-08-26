В Хабаровском крае восстановили проезд к отдалённым посёлкам

В Хабаровском крае восстановили транспортное сообщение с отдалёнными посёлками Сукпай и Золотой в районе им. Лазо. В выходные на единственной автотрассе, которая соединяет эти населённые пункты с остальной дорожной сетью, из-за резкого подъёма уровня воды после проливных дождей образовались переливы. В районе был введён режим ЧС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Для ликвидации последствий разгула стихии задействовали 11 единиц техники. Шли одновременно со стороны Сидимы и Сукпая. Ремонтные бригады сперва ликвидировали четыре прорана. Еще два были ликвидирован накануне к вечеру, — рассказал глава администрации района им. Лазо Александр Кох.
Как сообщила в своём Телеграм-канале заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва, последствия размыва на трассе к Сукпаю устранены. В местах повреждения уложены трубы и проведена отсыпка скальным грунтом. Проезд к посёлку Сукпай обеспечен.
К сёлам Среднехорский и Гвасюги подъезд возможен на высокопроходимой технике. Имеются размывы отдельных участков дороги. Уровень воды снижается.
В районе продолжают дежурство две группы спасателей.