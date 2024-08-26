В Хабаровском крае восстановили проезд к отдалённым посёлкам

В Хабаровском крае восстановили транспортное сообщение с отдалёнными посёлками Сукпай и Золотой в районе им. Лазо. В выходные на единственной автотрассе, которая соединяет эти населённые пункты с остальной дорожной сетью, из-за резкого подъёма уровня воды после проливных дождей образовались переливы. В районе был введён режим ЧС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».