ФНС банкротит аптеку федеральной сети в Новосибирске

По данным РБК Новосибирск, межрайонная инспекция № 17 Федеральной налоговой службы (ФНС) по Новосибирской области направила в арбитражный суд иск о признании ООО «Аптека от склада 7» несостоятельным. Сумма исковых требований составляет 2,8 миллиона рублей.
Известно, капитал компании «Аптека от склада 7» составляет всего 10 тысяч рублей, а финансовые результаты за 2024 год демонстрируют убыток в размере 73 миллионов рублей при выручке в 231 миллион рублей.
Ранее Сиб.фм рассказывал, что в аптеках Новосибирской области исчезли психотропные препараты.