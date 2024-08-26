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ФНС банкротит аптеку федеральной сети в Новосибирске

Новосибирскую аптеку федеральной сети банкротит ФНС.

Источник: Сиб.фм

По данным РБК Новосибирск, межрайонная инспекция № 17 Федеральной налоговой службы (ФНС) по Новосибирской области направила в арбитражный суд иск о признании ООО «Аптека от склада 7» несостоятельным. Сумма исковых требований составляет 2,8 миллиона рублей.

Известно, капитал компании «Аптека от склада 7» составляет всего 10 тысяч рублей, а финансовые результаты за 2024 год демонстрируют убыток в размере 73 миллионов рублей при выручке в 231 миллион рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в аптеках Новосибирской области исчезли психотропные препараты.