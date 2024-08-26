Средняя зарплата в Омской области выросла на 15 процентов

Согласно данным Омскстата, работники отрасли производства нефтепродуктов получают в среднем 156 443 рубля. Эта сфера самая высокооплачиваемая в регионе.
За прошедший год среднемесячная начисленная заработная плата в Омской области увеличилась на 15,2% и в июне превысила 66,6 тысячи рублей. В первой половине года средняя зарплата составила 61 190 рублей, что также свидетельствует о росте на 17,7%.
Однако стоит отметить, зарплаты значительно варьируются в зависимости от вида производства. Наиболее высокая зарплата зафиксирована в секторе производства кокса и нефтепродуктов. А наименьшая наблюдается в производстве одежды, где она составляет всего 18 708 рублей.