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Средняя зарплата в Омской области выросла на 15 процентов

Нефтепроизводители зарабатывают больше остальных.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Омскстата, работники отрасли производства нефтепродуктов получают в среднем 156 443 рубля. Эта сфера самая высокооплачиваемая в регионе.

За прошедший год среднемесячная начисленная заработная плата в Омской области увеличилась на 15,2% и в июне превысила 66,6 тысячи рублей. В первой половине года средняя зарплата составила 61 190 рублей, что также свидетельствует о росте на 17,7%.

Однако стоит отметить, зарплаты значительно варьируются в зависимости от вида производства. Наиболее высокая зарплата зафиксирована в секторе производства кокса и нефтепродуктов. А наименьшая наблюдается в производстве одежды, где она составляет всего 18 708 рублей.